Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan lise öğrencisi F.S.B'nin 3 ayrı suçtan 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, öğretmen Çelik'in ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada, sanık F.S.B. ile yüz yüze gelmek istemeyen çocuk mağdurlar önce dinlendi. Mağdurlar beyan verirken, F.S.B'nin içerisinde bulunduğu koridorun kapısı aralık bırakıldı, sanık bu şekilde duruşmayı dinledi.

Mağdur çocuklar duruşma salonundan ayrıldıktan sonra sanık F.S.B. salona alındı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, F.S.B'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 27 Nisan Pazartesi gününe erteledi.