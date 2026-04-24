Van ve Hatay sınırında uyuşturucu hap ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ile Hatay sınır hatlarındaki arama-tarama faaliyetlerinde 29 kilo 332 gram uyuşturucu madde ile 3 bin 485 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, milli güvenliğin teminatı olan sınırlarda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudut Kartallarımız, Van ile Hatay hudut hatlarında icra ettikleri arama-taramada 29 bin 332 gram uyuşturucu madde, 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucular, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi."

