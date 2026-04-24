BIST 14.222
DOLAR 45,02
EURO 52,67
ALTIN 6.778,26
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan Osimhen için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'ye karşı savunma

Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in kolundaki koruyucu ekipman için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasının ardından Galatasaray'dan savunma geldi.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Osimhen’in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray cephesi ise iddialara karşı oldukça net bir duruş sergiledi. 

"OYNAMASINA ENGEL HİÇBİR DURUM BULUNMUYOR"
Sarı-kırmızılı yetkililer, ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurgularken şu detaylara dikkat çekti:

Galatasaray koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığını ifade etti.

Ekipmanda kullanılan materyalin, Osimhen’in yüzündeki maskeyle benzer standartlarda ve güvenli olduğu belirtildi.

Galatasaraylı yetkililer, söz konusu ekipmanın geçen sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunarak, oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
