Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası

Nevşehir'de tartıştığı akranını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan çocuk, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.M.K. savunmasında, yanında çakı bulundurduğunu ancak kullanmayı düşünmediğini öne sürdü.

Kavgada yumruklaşmalar sırasında bıçağını çıkarıp maktule karşı kullandığını anlatan M.M.K, olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemediğini belirtti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, hakkında haksız tahrik, etkin pişmanlık, meşru müdafaa ve iyi hal indirimi uygulamadığı sanığa, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, ardından olay sırasında 14 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezasını 14 yıl hapis cezasına çevirdi.

Olay

Emek Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta, 22 Eylül 2025'te M.M.K, tartıştığı Fatih Afşar'ı (15) göğsünden bıçaklamış, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afşar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi
9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi
Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı
Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı
Akın Gürlek uyardı: Açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir
Akın Gürlek uyardı: Açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir
30 uzman doktor katıldı! Yapışık ikizler 18,5 saat süren operasyonla ayrıldı
30 uzman doktor katıldı! Yapışık ikizler 18,5 saat süren operasyonla ayrıldı
Galatasaray'dan Osimhen için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'ye karşı savunma
Galatasaray'dan Osimhen için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'ye karşı savunma
Akdeniz'de deprem oldu! Son depremi AFAD duyurdu
Akdeniz'de deprem oldu! Son depremi AFAD duyurdu
Özgür Özel'den cezaevindeki İmamoğlu'na ziyaret
Özgür Özel'den cezaevindeki İmamoğlu'na ziyaret
Tly fon rüzgarı! Tera Portföy yatırımcı sayısını katladı
Tly fon rüzgarı! Tera Portföy yatırımcı sayısını katladı
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
Japonya, Hürmüz gerilimi nedeniyle rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürüyor
Japonya, Hürmüz gerilimi nedeniyle rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürüyor
FETÖ'cü mühendis için istenen ceza belli oldu
FETÖ'cü mühendis için istenen ceza belli oldu
Yabancı mevkidaşından Hakan Fidan'a övgü: Harika bir iş çıkarıyor
Yabancı mevkidaşından Hakan Fidan'a övgü: Harika bir iş çıkarıyor