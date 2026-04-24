9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi

9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi

BURSA emniyetinden gelen operasyon haberi dikkat çekici oldu. 15 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü, 9 kez estetik ameliyat olup yıllarca saklandı. Bursa emniyeti peşini bırakmadı ve cinayet hükümlüsünü 15 yıl sonra İzmir'de servise binerken yakaladı. Firari hükümlünün, yakalandığında aynaya bakarak polislere "Beni nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.

BURSA'da 2011 yılında "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna karışan Adnan K., olaydan sonra firar edip kayıplara karıştı. Cinayetten hakkında hapis kararı bulunan firari bu süreçte estetik operasyon yaptırıp İzmir'de saklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İnegöl ilçesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Adnan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'E KAÇIP ESTETİK OLDU

Yapılan araştırmada, Adnan K'nin İzmir'e kaçarak saklandığı ve farklı kimliklerle günübirlik işlerde çalıştığını, yüzünü değiştirmek için ise çeşitli estetik operasyonlar geçirdiğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, Adnan K'yi işe gitmek için servis beklediği sırada yakaladı.

BENİ NASIL BULDUNUZ?

Firari hükümlünün, yakalandığında aynaya bakarak polislere "Beni nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.

Adnan K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

KARIŞTIĞI CİNAYET OLAYI NE?

Adnan K. isimli zanlı 2011 yılında güvenlik olarak çalıştığı gazinoda, patronuyla birlikte bir kişiyi tasarlayarak öldürdü. Patronu yakalanıp hapse gönderilirken, Adnan K. kaçıp izini kaybettirdi. 

