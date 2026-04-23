Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Görüşmede neler konuşuldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede görev bırakma gibi bir düşüncenin olmadığını belirtti. Özel, CHP’nin yerel yönetimlerde görevine devam edeceğini vurgularken, Cumartesi günü yapılacak toplantıda partinin yol haritasının belirleneceğini açıkladı.

Abone ol

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda resepsiyon düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dün CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık bir, bir buçuk sohbet ettiklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadeleri şöyle oldu:

MANSUR BEY ÖYLE BİR DÜŞÜNCESİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Millet elinize bir bayrak verdiyse o bayrağı bırakmayacaksınız. O yüzden Meclis’te, yerel yönetimlerde bayrak elimizde görevimizin başındayız. Efendim, 'Görevlerini bırakacaklar…' Protesto edebiliriz, eylemler yapabiliriz, farklı mücadeleler seçebiliriz ama milletin elimize verdiği bırakmayız. Öyle bir seçeneğimiz yok. Zaten Mansur bey de öyle bir düşüncesi olmadığını kendisi söyledi.

CHP YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Özgür Özel, Cumartesi günü büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarıyla yol haritasını belirlemek üzere toplanacaklarını da söyledi.