Kupada çeyrek final mesaisi: Samsunspor - Trabzonspor / Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Samsunspor ve Trabzonspor, adını yarı finale yazdırmak üzere karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisinde iki takım tarihinde toplamda 67. kez karşı karşıya geliyor.

Samsunspor 0 - 0 Trabzonspor

20'Coulibaliy'nin sağ çaprazdan şutu Trabzonspor defansından sekti.

13'Zeki Yavru'nun sağ kanattan ortasını Onuachu uzaklaştırdı.

7'Coulibaly'nin sağ kanattan ortasını Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.

3'Sol taraftan gelişen Samsunspor atağında Holse topu kale alanına çevirdi. Yalçın Kayan, kale sahası içerisinde topu auta attı.

1'Mücadelede ilk düdük çaldı.

Samsunspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Samsunspor: Okan, Zeki, Tomasson, Drongelen, Satka, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Yalçın, Ndiaye.

Trabzonspor: Onana, Savic,Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Kupada 17 kez final oynayan ve 9 kez mutu sona ulaşan bordo-mavililer, yalnızca tur atlamayı değil, sezonun en önemli hedeflerinden biri görülen kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi devam etse de teknik heyetin sezonu kupayla taçlandırma ihtimalini ayrı bir başlık olarak önceliklendirdiği değerlendiriliyor. Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da G.Saray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Samsun'daki maçı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

SAMSUNSPOR'DA MAÇ ÖNCESİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Samsunspor, mücadelenin ısınma bölümünde sakatlık yaşayan Emre Kılınç'ın yerine ilk 11'e Yalçın Kayan'ı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Isınma sırasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşma kadrosundan çıkarılmıştır. Emre Kılınç'ın yerine Yalçın Kayan ilk 11'de görev alacaktır." ifadeleri yer aldı.