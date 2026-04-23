Samsunspor'dan Trabzonspor maçı sonrası şok açıklama! 'Kara gece'

Samsunspor'dan Trabzonspor maçı sonrası şok açıklama! 'Kara gece'

Samsunspor, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a mağlup olduğu mücadelenin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlılar, paylaşımında maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Trabzonspor'a mağlup olan Samsunspor'dan flaş bir tepki geldi. Karadeniz ekibi, kritik maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Karaoğlan için bir paylaşım yaptı.

Samsunspor'un paylaşımında, "Pozisyonlar açık, vicdan KARA... Hafızalardan çıkmayacak KARA gece!" denildi.

Samsunspor'un bu paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım

'HAKEM PERFORMANSI KABUL EDİLEMEZDİ'

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn da maçın ardından "Kırmızı karta kadar daha iyi olan taraftık. Rakibimizi eleyebilirdik. Kırmızı karttan sonra boşlukları kapatmaya çalıştık. Çok iyi mücadele eden takımı tebrik ediyorum. Şanssız bir şekilde elendik diyebilirim. Hakem performansı kabul edilemezdi. Kendisinin performansını Rize'de de tecrübe etmiştik. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

