ABD Başkanı Trump: Zaman İran lehine işlemiyor

İran'da patlama seslerinin duyulmasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın güçlü bir şekilde devam ettiğini duyururken zamanın İran'ın lehine işlemediğini söyledi.

ABD ile İran arasında ateşkes süreci devam ederken Tahran'da bazı patlama sesleri duyuldu. 

İran basını, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini yazarken İsrail cephesi kendilerinin bir dahili olmadığını iddia etti. 

Bölgede çatışmanın yeniden başlayıp başlamadığına ilişkin soru işaretleri ortaya çıkarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. 

"SAVAŞI BİTİRME KONUSUNDA EN AZ BASKI HİSSEDEN KİŞİYİM"

Yaşananlara savaş denemeyeceğini söyleyen ABD Başkanı, "Benim İran'la olan Savaşı bitirmek için "can attığımı" düşünen kişiler, lütfen şunu bilin ki; bu makamda bulunmuş, üzerinde muhtemelen en az baskı hisseden kişiyim. Dünyadaki tüm vakit bende ama İran’da o vakit yok. Saat işliyor!" dedi. 

"ZAMAN İRAN'DAN YANA DEĞİL"

Kalıcı ateşkesin sağlanamamasının kendilerinin sorunu olmadığını ifade eden Trump, "Zaman İran’dan yana değil! Bir Anlaşma, ancak Amerika Birleşik Devletleri, Müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır." ifadelerini kullandı. 

"ABLUKAMIZDAN KİMSE GEÇEMİYOR"

İran'a büyük bir hasar verdiklerini iddia eden Trump, "İran Donanması denizin dibinde yatıyor, Hava Kuvvetleri yerle bir edildi, Uçaksavar ve Radar Silahları yok oldu.

Liderleri artık aramızda değil, Ablukamızdan kimse geçemiyor ve güçlü. Üstelik buradan sonrası sadece daha da kötüye gidecek." dedi. 

