Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi ile tabi ki görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Meclis'te düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamada: "Ana muhalefet partisi ile tabii görüşeceğiz neden görüşmeyelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Meclis'te düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki resepsiyona girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

"SÜREÇ HIZLA İLERLİYOR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Süreç hızla, gayet olumlu şekilde devam ediyor." dedi.