Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi TFF'ye Victor Osimhen için başvuru kararı!

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi TFF'ye Victor Osimhen için başvuru kararı!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun kolundaki ekipmanın kurallara uymadığını düşünüyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerden dikkat çeken bir adım geldi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Victor Osimhen için başvuruda bulunma kararı alındı.

FENERBAHÇE VICTOR OSIMHEN'İN KOLUNDAKİ EKİPMANI ŞİKAYET EDECEK

HT Spor'da yer alan habere göre: Fenerbahçe, Victor Osimhen'in, maçlarda kullandığı sert ekipmanının oyuncular açısından risk oluşturduğunu belirterek federasyona bir rapor hazırlayıp oyuncunun bu aparatla oynamaması yönünde başvuru yapacak.

Sarı-lacivertlilerin, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek maddeler için rapor hazırlama sürecinde olduğu ve TFF'ye bu konuyla ilgili kısa süre içinde talebini ileteceği aktarıldı.

