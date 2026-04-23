Trump'tan Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen teknelerin vurulması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı. Trump, "ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Bu konuda hiç tereddüt edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini kaydeden Trump, donanmaya bu faaliyetleri de üç katına çıkarmalarını emrettiğini aktardı.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin yaklaşık 6 ay sürebileceğini belirtmişti.