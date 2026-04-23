Baykar'ın sahip olduğu uçak üreticisi Piaggio Aerospace, yeni modeline ilk siparişi aldı

Baykar'ın sahip olduğu uçak üreticisi Piaggio Aerospace, yeni nesil P.180 Avanti NX jetleri için ilk müşterisiyle sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa merkezli bir operatör, P.180 Avanti NX modelinden 2 sipariş vererek uçağın lansman müşterisi oldu. Sözleşme, Almanya'da düzenlenen AERO Friedrichshafen 2026 fuarında duyuruldu.

Sipariş edilen 2 Avanti NX uçağının, yönetici iş jeti konfigürasyonunda teslim edilmesi planlanırken, uçaklarda hava ambulansı görevlerine uyum sağlamak amacıyla sedye modülleri de yer alacak.

Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi (CEO) Giovanni Tomassini, Avanti NX'in tanıtımından kısa süre sonra satış sözleşmesi imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tomassini, "Uzun bir aradan sonra AERO Friedrichshafen'e geri dönmek ve iki uçak için sözleşme imzalamak, Baykar'ın desteğiyle havacılık pazarına güçlü bir geri dönüş yaptığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avanti NX, P.180 tasarımını temel alan Avanti ailesinin en yeni versiyonu olarak geliştirildi. Yeni modelde sistemler, kabin iç tasarımı, verimlilik ve güvenilirlik alanlarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Piaggio Aerospace, artan talebe paralel olarak önümüzdeki yıllarda üretimi kademeli olarak artırmayı planlıyor. Şirket, önümüzdeki on yıl içinde yıllık üretimi 30 uçağa kadar çıkarmayı hedefliyor.

Bu yıl ayrıca P.180 modelinin ilk uçuşunun 40. yıl dönümü de kutlanıyor. Özgün aerodinamik tasarımı sayesinde uçak, hem iş jetleri hem de özel görevler için yüksek performans sunmaya devam ediyor. Jet sınıfı performansı turboprop verimliliğiyle birleştiren Avanti NX, sınıfındaki en düşük karbon salımı değerlerinden birine sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

Sipariş edilen iki uçağın, operatörün mevcut iş jetleri filosuna katılarak hem üst düzey yolcu taşımacılığı hem de kritik tıbbi tahliye görevlerinde kullanılması bekleniyor.