Ağrı Dağı'nın altında esrarengiz tüneller bulundu! Nuh'un Gemisi'nin güvertesi gibi
DÜNYA din tarihinin en esrarlı olayı Nuh'un gemisine ilişkin heyecan veren bir keşif geldi. Nuh'un Gemisi Tarama Araştırmaları ekibinden Andrew Jones, Ağrı Dağı'nın altında tüneller bulunduğunu duyurdu. Yer radarıyla yapılan taramalarda ortaya çıkan tüneller, Nuh'un gemisinin güvertesi olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Ağrı Dağı'ndaki keşif New York Post Gazetesi'nde de haber olarak yer aldı.
Nuh'un Gemisi Tarama Araştırmaları ekibinden Andrew Jones, Türkiye’deki Ağrı Dağı’nda bulunan kaya oluşumlarıyla ilgili ‘heyecan verici yeni bulguların’ olduğunu söyledi. Söz konusu bulguların efsanevi Nuh’un Gemisi’nin bir zamanlar var olduğunu kanıtlayabileceği öne sürüldü. Bu yeni keşif ünlü New York Times gazesinde de çıktı. İşte Nuh'un Gemisi olabilir denilen esrarengiz tüneller:
Yer radarıyla yapılan taramalarda, Ağrı Dağı'nın altında düzenli şekilde uzanan koridor ve tünel benzeri yapıların tespit edildiği bildiriliyor. Araştırmacılar bu bulguların Nuh'un gemisinin güverte altındaki bölümlerine karşılık gelebileceğini savunuyor.
Yeni veriler, bu boşlukların yapının merkezine doğru uzanan ve birbirine bağlı bölmelerden oluştuğu kaydedilirken, araştırma ekibi bu durumun rastlantısal değil bir plan dahilinde oluştuğunu iddia ediyor.
TEVRAT'TAKİ ÖLÇÜYE UYGUN
157 metre uzunluğundaki oluşumun, Tevrat’ta bahsedilen ölçülerle benzerlik gösterdiği iddia edilirken, İncil anlatımında da geminin üç katlı olduğuna vurgu yapa araştırmacılar, yeni bulguların bu tanımla örtüştüğünü belirtiyor.