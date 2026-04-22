Şarj süresi tarihe mi karışıyor? 6 buçuk dakikada tam dolum

Teknik tarafta bu performansın arkasında ciddi mühendislik var. Yeni batarya, yalnızca 0.25 miliohm seviyesinde iç direnç sunarak sektör ortalamasına göre yaklaşık yüzde 50 daha düşük bir değer yakalıyor. Bu da daha az ısı, daha yüksek verim ve çok daha hızlı enerji transferi anlamına geliyor.

CATL ayrıca yeni nesil soğutma sistemleri ve hücre bazlı sıcaklık yönetimi teknolojileriylebataryanın stabilitesini artırmış durumda. “Cell Shoulder Cooling” adı verilen yeni soğutma mimarisi, ısı dağılımını yüzde 20 oranında iyileştirirken; çok noktalı sıcaklık ölçüm sistemi her bir hücrenin anlık olarak izlenmesini sağlıyor. Buna ek olarak geliştirilen kendi kendine ısıtma teknolojisi, özellikle düşük sıcaklıklarda hızlı şarjın önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.