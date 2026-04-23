Evde çıkan yangında can verdi!

Evde çıkan yangında can verdi!

Bursa'da 2 katlı bir evin üst katında çıkan yangında facia yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda 30 yaşındaki Onur Özlem hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangında Onur Özlem (30) hayatını kaybetti, babaannesi Ünzile Özlem dumandan etkilendi.

Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'taki 2 katlı evin ikinci katında, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde torunuyla birlikte yaşayan Ünzile Özlem çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Özlem, ambulansla kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Alevlerin binayı sarmasıyla Onur Özlem'e ulaşılamadı. Yangını 1 saatte söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları kontrolde Onur Özlem'in cansız bedenine ulaştı. Özlem’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

