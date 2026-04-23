Gazze’de can kaybı 72 bin 568’e yükseldi

Gazze Şeridi’nde ateşkesin ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 568’e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede arama-kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine hız verildi. Ancak silahların susması, can kayıplarının durduğu anlamına gelmiyor; aksine, yıkılan binaların altından çıkarılan her beden, trajedinin bilançosunu daha da ağırlaştırıyor.

ATEŞKES DÖNEMİNDE ENKAZ BİLANÇOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son rapor, 10 Ekim’de başlayan ateşkes sürecinden bu yana geçen süredeki insani tabloyu özetliyor:

Hastanelere 6 sivilin cenazesi ve 18 yaralı sevk edildi.

Silahların sustuğu günden bu yana enkazdan çıkarılanlarla birlikte can kaybı 791’e ulaştı.

Ateşkes döneminde tedavi altına alınan yaralıların sayısı ise 2 bin 235 olarak kaydedildi.

7 EKİM’DEN BU YANA TOPLAM KAYIP: 72 BİN 568

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana geçen yaklaşık iki buçuk yıllık süreç, modern tarihin en büyük sivil kayıplarından birine sahne oldu. Bakanlık, Gazze genelindeki toplam verileri şu şekilde güncelledi:

Hayatını Kaybedenler: 72 bin 568 sivil.

Toplam Yaralı Sayısı: 172 bin 338 kişi.