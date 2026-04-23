BIST 14.335
DOLAR 44,92
EURO 52,64
ALTIN 6.826,90
HABER /  GÜNCEL

CHP lideri Özgür Özel, koltuğunu depremzede öğrenci Elisa Dok'a devretti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis makamındaki koltuğunu 5. öğrencisi Hataylı depremzede Elisa Dok'a devretti.

Abone ol

Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki makamında çocukları kabul etti. Çocuklarla tek tek tokalaşan Özel, daha sonra koltuğunu Hatay'ın Samandağ ilçesinden gelen 5. sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok'a devretti.

Dok ile Hatay'da düzenlediği mitingde tanıştıklarını aktaran Özel, "O gün çok yağmur yağıyordu. Annesiyle mitingi izliyorlardı. Sonra otobüsün arkasına geldi, 'Ekrem başkana selam söyleyin' diye bana mektup verdi. O günden beri görüşüyoruz. İl Başkanımız da kendisini ziyaret etmişti. Bana '23 Nisan'da koltuğunuza oturmak istiyoruz' diye başvuruda bulunmuştu." diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel, koltuğunu depremzede öğrenci Elisa Dok'a devretti - Resim: 0

Dok ise hayalini gerçekleştirdiği için Özel'e teşekkür ederek, unutulmaz bir an yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek geleceğin teminatının çocuklar olduğunu vurguladığını dile getiren Dok, şunları söyledi:

"Çünkü çocuklar yarının büyükleri, ülkemizin umudu ve aydınlık yarınların mimarlarıdır. 23 Nisan 1920'de TBMM açılmış, millet iradesi resmen yönetimde söz sahibi olmuştur. Bu tarih, halkın kendi kaderini tayin ettiği önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler bu güzel vatanın emanetçileri olarak çok çalışmalı, kendimizi en iyi şekilde yetiştirmeli ve ülkemizi daha ileriye taşımak için çaba göstermeliyiz. Atatürk bizlere duyduğu güveni boşa çıkarmamak en büyük görevimizdir. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anlıyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Özel, fotoğraf çektirdiği çocuklara hediyeler de verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
