Yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu!

Kırşehir'de tarlada kadın cesedi bulundu.
Kentin Mucur'un ilçesinde bir tarlada vatandaşlar, bir kısmı toprağa gömülü halde kadın cesedi gördü. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Kadının cesedinin, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının ise olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.