"Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin" dedi öldürdü! Kan donduran olay

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı Helin Eren'i silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Siyabent Ş. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Siyabent Ş. hakkında hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hamile olan maktul Helin Eren ile sanık Siyabent Ş'nin dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları ve geçimsizlik nedeniyle olaydan 1 ay önce Helin Eren'in sanıktan ayrılarak ailesiyle yaşamaya başladığı belirtildi.

Eren'in ailesiyle yaşadığı dönemde sanık ile cep telefonu ve bazı uygulamalar üzerinden iletişime devam ettiği anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"24 Temmuz 2025'te sanık, maktul ile iletişime geçerek 'gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım' gibi söylemlerde bulunarak yüz yüze görüşmek için ikna etmiştir. Bu doğrultuda maktul beraberinde kuzeni Z.M. ile sanık Siyabent Ş. ile görüşmek için saat 21.24 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri Caddesi Çift Kapı önüne gelmiştir. Bu esnada maktul ve kuzenini takip eden sanık, 'Ben geldim' diyerek maktulün yanından geçip parka girmiştir. Sonrasında herhangi bir şey söylemeden tabancayla yakın mesafeden öldürücü bölgeleri de hedef alacak şekilde 5 el ateş ederek Helin Eren'i öldürmüş, olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaşmıştır. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda sanık bir akrabasının evinde yakalanarak tutuklanmıştır."

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık, dini nikahlı birlikte yaşadığı ve kendisinden ayrıldığı için husumet beslediği gebe olan maktulü silah ile öldürücü bölgelerine (kafa, göğüs) hedef gözeterek 5 el ateş etmek suretiyle öldürerek üzerine atılı suçları işlemiştir. Her ne kadar sanık, maktulün kendisine hakaret ve tehditlerde bulunması nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini ifade etmişse de maktul yanında bulunan ve maktulün davranışlarına olay öncesinde de hakim olan tanık Z.M'nin anlatımlarıyla, sanığın söz konusu iddia ettiği eylemlere ilişkin kendisince sergilendiğini iddia ettiği davranışlara ilişkin anlatımının hayatın olağan akışına aykırı olarak çelişki barındırmıştır. Tehdit ve hakaret iddialarına ilişkin dosyaya kamera ve mesajlaşma içeriği gibi delil yansımamıştır. Sanık olay öncesinde de sürekli hakaret ve tehditte bulunulduğunu belirtmişse de bunun hiddet veya şiddetli elemi etkisi altında suç işlemediğinin anlaşılması hususu gözetilerek şüpheli hakkında 'haksız tahrik' hükümleri uygulanmaması gerektiği kanaatine varılmıştır. Sanık hakkında dava açmaya yeterli delil bulunduğu anlaşılarak, yargılanmalarının yapılarak, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

 İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Siyabent Ş. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

Maktul ailesinin avukatı Onur Değer, Helin Eren nezdinde kadına karşı şiddet ve cinayet dosyalarında emsal olabilecek nitelikte bir iddianame ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

