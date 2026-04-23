Bakan Osman Aşkın Bak: Şampiyon Cimbom için çalışmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Vadisi Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Türk sporu için önemli bir yatırımın yapıldığını belirten Bakan Bak, desteklerinin devam edeceğini belirterek "Türk sporu için, büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz'' sözlerini sarf etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.  Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Bak, “200 milyon dolarlık bir yatırım. İnşallah bu da Türk sporu için önemli bir yatırım. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için beraber çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Genç şampiyonlar için başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Milli takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

"Şampiyon Cimbom için çalışmaya devam edeceğiz"

Türk sporu için önemli bir yatırımın yapıldığını ve Türk sporu için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Bak, “Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Türk Sporu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Buradan da milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Her şey Türkiye için, büyüyen, gülüşen, güçlü Türkiye için diyorum. Tekrar tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Enerji lazım, heyecan lazım.'' yorumunda bulundu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Baykar'ın sahip olduğu uçak üreticisi Piaggio Aerospace, yeni modeline ilk siparişi aldı
Baykar'ın sahip olduğu uçak üreticisi Piaggio Aerospace, yeni modeline ilk siparişi aldı
DMM, Kocaeli'ndeki 23 Nisan kutlamalarında Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı iddiasını yalanladı
DMM, Kocaeli'ndeki 23 Nisan kutlamalarında Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı iddiasını yalanladı
Trump'ın kıdemli temsilcisinden İtalyanlara ahlaksız öneri
Trump'ın kıdemli temsilcisinden İtalyanlara ahlaksız öneri
ABD, İran bağlantılı petrol tankerine el koydu
ABD, İran bağlantılı petrol tankerine el koydu
CHP'liler 23 Nisan töreninde çocuklara sırtlarını döndü! AK Partili İnan'dan tepki
CHP'liler 23 Nisan töreninde çocuklara sırtlarını döndü! AK Partili İnan'dan tepki
Evde çıkan yangında can verdi!
Evde çıkan yangında can verdi!
Yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu!
Yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu!
ABD’den Pekin’e tepki gelirken, Güney Çin Denizi ısındı!
ABD’den Pekin’e tepki gelirken, Güney Çin Denizi ısındı!
Gazze’de can kaybı 72 bin 568’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 568’e yükseldi
Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Lübnan ile İsrail ikinci tur görüşmelere bugün başlıyor
Lübnan ile İsrail ikinci tur görüşmelere bugün başlıyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 23 Nisan mesajı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 23 Nisan mesajı