Bakan Osman Aşkın Bak: Şampiyon Cimbom için çalışmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Vadisi Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Türk sporu için önemli bir yatırımın yapıldığını belirten Bakan Bak, desteklerinin devam edeceğini belirterek "Türk sporu için, büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz'' sözlerini sarf etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Bak, “200 milyon dolarlık bir yatırım. İnşallah bu da Türk sporu için önemli bir yatırım. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için beraber çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Genç şampiyonlar için başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Milli takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

"Şampiyon Cimbom için çalışmaya devam edeceğiz"

Türk sporu için önemli bir yatırımın yapıldığını ve Türk sporu için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Bak, “Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Türk Sporu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Buradan da milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Her şey Türkiye için, büyüyen, gülüşen, güçlü Türkiye için diyorum. Tekrar tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Enerji lazım, heyecan lazım.'' yorumunda bulundu.