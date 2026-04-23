Faruk Acar'dan 23 Nisan töreninde çocuklara sırtını dönen CHP'lilere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde CHP'li grubun, çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine ilişkin, "CHP iyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından, Gaziantep'te düzenlenen törende, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve diğer partililerin mehter marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki göstermesine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz CHP! Ne tarihle barışıklar ne de değerlerle. CHP iyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar. Yazık. Türkiye'nin ana muhalefeti bu halde."