Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet cevap! "Sakın ha...""

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maça 3 gün kala ortalık karıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, derbiye hakem Yasin Kol'un atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mevcut yönetimi ile tüm ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, rakibinin bu tepkisine dikkat çeken bir açıklamayla cevap geldi.

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına günler kala tansiyon yükseldi. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), derbiye hakem Yasin Kol'u atarken, sarı-kırmızılı kulüpten sert tepki geldi. Bu çıkış sonrası sarı-lacivertli kulüp de açıklama yaptı.

Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray Kulübü kısa ve sert bir açıklama yaptı.Başkan Dursun Özbek'in imzasıyla yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır."

FENERBAHÇE'DEN JET CEVAP

Bu açıklamaya Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama aynen şöyle:

Sakın ha sarıyı çıkarma…
Sakın ha kırmızıyı gösterme…
Sakın ha VAR’a gitme…
Sakın ha penaltı verme…
Sakın ha bazı konuları açma
“Sakın ha…”
Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.
Şimdi ‘ilişkiler askıya’…
Sıra bu maçta mı?

