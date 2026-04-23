Güney Kore, İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı

Güney Kore'nin İran özel temsilcisi Chung Byung-ha, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Güney Kore'nin İran özel temsilcisi Chung, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Chung, Tahran'da kalan 40 Güney Kore vatandaşının ve 20 gemi ile mürettebatın güvenliği için İran'dan desteğin sürdürülmesini talep etti.

Bölgesel barış ve istikrarın yeniden tesisi için İran ile ABD arasındaki görüşmelerin devam etmesi temennisinde bulunan Chung, Seul-Tahran yönetimleri arasında gelişen ikili ilişkilerin önemine değindi.

Erakçi de Güney Kore ile ilişkileri ilerletmeye hazır olduklarını belirterek, ülkesinde bulunan Güney Kore vatandaşlarını dikkate almayı sürdüreceklerini aktardı.

