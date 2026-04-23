İletişim Başkanı Duran'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışıyla taçlanan bu anlamlı gün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Geleceğin teminatı olan çocuklara armağan edilen 23 Nisan'ın, milletin iradesinin ve bağımsızlığının ilanı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışıyla taçlanan bu anlamlı gün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir. Gazi Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünü ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

İletişim Başkanı Duran'ın paylaştığı, çocukların 23 Nisan'ı kutlama görüntüleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde savaşlar altında zulüm gören çocukları savunduğu görüntülerin yer aldığı videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Hayal edebilir misin bir çocuğa bir ülkenin, bir umudun emanet edilebileceğini? Hayal edebilir misin bir çocuğun ufkunu yüksekte tutup göklerde kanatlanarak uçabileceğini, nice zaferler kazanıp bir Cumhuriyet kuracağını, kimi zaman doktor kimi zaman bir öğretmen olacağını, zulme karşı tüm dünyaya, barışı, kardeşliği haykırabileceğini? İşte bunlar için emanet edilen bugüne her zamankinden daha çok sahip çıkıyor, ilelebet yaşatıyoruz. Dünün, bugünün ve yarının çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağan olsun."

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gözümüzün nuru siz evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesine de yer verildi.

