Taksilerde yeni dönem... Binen herkes için otomatik üretilecek!

Milyonlarca yolcuyu ve taksici esnafını yakından ilgilendiren "Taksi Mali Cihazı" için beklenen teknik kılavuz yayımlandı.

Abone ol

Artık her yolculuk sonunda cihazlar otomatik olarak fiş üretecek, "fiş yok" ya da "yazmıyor" bahanesi tarih olacak.

Hem vergi denetimini sıkılaştıracak hem de yolcu haklarını koruma altına alacak yeni sistemin tüm detayları netleşti.

İşte taksilerdeki yeni dijital dönemin şifreleri...

Taksicilerin tamamını ilgilendiren vergilendirmeye ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesine çok az bir süre kaldı. Taksilerle ilgili meslek odaları ve otorite sayılan kişilerin vergi tutarlarının çok yüksek olduğunu, düşürülmesi gerektiğini belirtmesi ve siyasilerle iletişime geçmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı geri adım atmayarak Taksi Mali Cihazı Teknik Kılavuzu'nu yayımladı.

FİŞ OTOMATİK OLARAK ALINACAK

Taksi Mali Cihazı'nın teknik kılavuzu yayımlandı ve üreticiler ilgili şartlara uyarak üretime geçecek ve cihazlar taksilere takılıp, taksimetreyle uyumlu olarak her seyahat sonunda yüzde 20 Katma Değer Vergili fiş üretecek ve bu fişler anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na internet üzerinden otomatik olarak aktarılacak. Örnek vermek gerekirse günde 10 bin lira ciro çeken taksi 2 bin lira sadece KDV ödeyecek. Gelir vergisi, stopaj, gelir geçici vergisi gibi tutarlar da ilgili dönemlerde ödenecek.

Böylece taksi müşterileri seyahat sonunda otomatik olarak fiş alacak.

1 EYLÜL 2026 SON TARİH

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) 1/9/2026 tarihine kadar, teknik özellikleri taşıyan ve Bakanlıkça onay verilmiş Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorunda. Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaklandı.

Bakanlık tarafından onay verilmiş Taksi Mali Cihaz bulunması şartıyla, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içerisinde, bu Tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanılması zorunlu oldu. Ancak bu süre içerisinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise, yolcu taşımacılığına başlanmadan önce bu Tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanılması gerekecek.

Bakanlık tarafından tebliğ kapsamında verilen ilk onay tarihi arasında ilgili mevzuatı gereğince yeni plaka tahsisine bağlı olarak taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetine başlayan mükellefler, 1/1/2027 tarihinden itibaren tebliğ uyarınca onay verilen Taksi Mali Cihaz kullanmaya başlamak zorunda.

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler, tebliğ kapsamında onay verilen Taksi Mali Cihazları kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içerisinde en az bir banka veya kuruluş ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan Taksi Mali Cihazlar aracılığıyla kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda oldu.

Şubat ayında duyurulan Taksi Mali Cihazı'na ilişkin süreç hızlı ilerliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Taksi Mali Cihazlar Kullanım Kılavuzu'nu 17 Nisan 2026 tarihinde yayımladı. Bundan sonraki süreçte üreticiler kılavuza uygun cihazı üreterek satışa sunacak ve tüm taksi sahipleri bu cihazları araçlarına takarak gerçek usulde vergilendirilecek.

KILAVUZDA ÖNE ÇIKANLAR NELER?

Taksi Mali Cihazı'nın teknik kılavuzunda yer alan bilgilere göre, işletim sistemi, veri tabanı, mali hafıza, günlük hafıza, elektronik mühür ve yetkili teknik müdahale, TMC sayısal sertifika, TMC sicil numarası, elektronik kayıt ünitesi, olay kayıt özelliği, fiziksel iletişim arayüzü, PCI güvenlik sertifikası, EMV (Europay, Mastercard, VISA sertifikaları) GPS, klavye ünitesi, dahili pil, dahili batarya, ödeme sistemleri ve entegrasyonu, TMC yazıcısı, TMC göstergesi/ekranı bulunması gerekiyor.