Babacan Yapı'dan cazip ödeme seçenekli konut kampanyası

Babacan Yapı, Babacan Central ve Babacan Lagoon projelerinde peşin fiyatına 36 ay faizsiz taksit, Babacan Meridian ve Babacan Port Royal projelerinde ise peşin fiyatına 24 ay faizsiz taksit imkanı sunan kampanya başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sınırlı süre geçerli olacak kampanya kapsamında konut alıcılarına faizsiz ve peşin fiyat avantajı sağlayan ödeme seçenekleri sunuldu.

Kredi maliyetlerinin yüksek seyretmesi ve finansmana erişimin sınırlı kalması nedeniyle, söz konusu modelin alternatif bir finansman aracı olarak öne çıkması bekleniyor.

Sektör temsilcileri, konut talebinde son dönemde gözlenen yavaşlamanın temel nedeninin fiyatlardan çok finansman koşulları olduğuna işaret ediyor. Bu çerçevede geliştirilen esnek ödeme planlarının, ertelenmiş talebin yeniden devreye girmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Beylikdüzü'nde 130 bin metrekarelik inşaat alanı ve karma kullanım konseptiyle geliştirilen Babacan Central'da teslimlerin aralık ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Toplam 814 konut ve 51 ticari üniteden oluşan Babacan Port Royal, D-100 Karayolu ve Basın Ekspres aksına yakın konumu ve "hemen teslim" avantajıyla öne çıkıyor. Babacan Lagoon da 36 bin metrekarelik alanda 251 konuttan oluşurken, teslimlerin Aralık 2027'de yapılması hedefleniyor. Gayrimenkul yatırım fonu kapsamında geliştirilen Babacan Meridian ise Gayrettepe'de yaklaşık 10 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde konumlanıyor. Merkezi lokasyonu ve ana ulaşım akslarına yakınlığıyla yatırım odaklı bir profil sunuyor.



Kampanya sürecine ilişkin veriler de konuta erişimde yalnızca fiyatın değil, vade yapısı, taksit tutarının sürdürülebilirliği ve finansman imkanlarının belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Gayrimenkul sektöründe mevcut konjonktürde rekabetin giderek finansman modelleri üzerinden şekillendiği görülüyor. Banka kredilerinin sınırlı kaldığı dönemlerde geliştiricilerin sunduğu faizsiz veya düşük maliyetli ödeme planları, satış performansında belirleyici rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Babacan, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde konut talebinin ortadan kalkmadığını, mevcut finansman koşulları nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Erişilebilir ve öngörülebilir ödeme modelleriyle bu talebi yeniden harekete geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Babacan, "Doğru kurgulanmış finansman yapılarının, sektörün yeniden ivme kazanmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.