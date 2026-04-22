İstanbul'da TOKİ kuraları başlıyor: 3 günde tamamlanacak

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabında kura çekimleri 25 Nisan’da başlayacak, 27 Nisan’da tamamlanacak. 100 bin konut için hak sahipleri 3 gün sürecek çekilişin ardından belirlenecek.

TOKİ, “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan 500 bin sosyal konut kampanyasının İstanbul etabına ilişkin kura takvimini açıkladı.

TOKİ’nin paylaştığı bilgilere göre, İstanbul’daki kura çekimleri 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlayacak. Kuraların 3 gün süreceği ve 27 Nisan Pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.

Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Yoğun başvuru alan kampanyada hak sahipleri, kura sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

TOKİ'nin açıklaması şöyle;

"500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir. Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır."