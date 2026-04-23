Bakan Kurum'dan 23 Nisan'da deprem bölgesi paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Diyarbakır’daki Emlak Katılım İlkokulu’ndan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Yepyeni bir okulda, ilk kez kutlanan bayramın heyecanı bir başka oluyor. Emlak Katılım Bankamız ile Diyarbakır’a yaptırdığımız okulda bayram gibi bayram yaşanıyor. Nicelerine hep daha çok büyüyen sevgiyle, heyecanla, neşeyle…” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hızla inşa edilen konutlarla birlikte eğitim kurumları da planlandı. Bu kapsamda Bağlar ilçesinde TOKİve Emlak Katılım iş birliğiyle 4 bin 425 metrekare alanda Emlak Katılım İlkokulu inşa edildi. 16 dersliği, 1 kütüphanesi ve 1 laboratuvarının yanı sıra geniş spor alanlarıbulunan okul, depremzede çocuklar için gelecek umudu oldu. Bu eğitim öğretim yılında hizmete alınan okulda ilk kez 23 Nisan sevinci yaşanıyor.

BAKAN KURUM: NİCELERİNE HEP DAHA ÇOK BÜYÜYEN SEVGİYLE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından Diyarbakır’daki Emlak Katılım İlkokulu’ndan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, “Yepyeni bir okulda, ilk kez kutlanan bayramın heyecanı bir başka oluyor. Emlak Katılım Bankamız ile Diyarbakır’a yaptırdığımız okulda bayram gibi bayram yaşanıyor. Nicelerine hep daha çok büyüyen sevgiyle, heyecanla, neşeyle…” mesajını verdi.

YENİ OKULDA İLK 23 NİSAN

Görüntülerde yer alan öğrenciler, yeni okullarını çok sevdiklerini anlattı. SümeyraAltun, “Öğretmenlerimizi, bahçemizi, ödevlerimizi ve derslerimizi seviyoruz; okulda yerlere çöp atılmıyor, sıralar düzgün kullanılıyor, hiçbir şeye zarar vermiyoruz” dedi.Rümeysa Yaşar ise “Burada gerçekten mutluyum. İlk geldiğimde burada oyun oynayabileceğimi ve kendime arkadaşlar edinebileceğimi düşündüm ve güzel bir arkadaş grubu da kurdum” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Asab Can Özkan, spor salonu ve sahalara dikkat çekerken, Eylül Keskinkılınç “Okulum çimenlerle dolu, çok güzel. Bu okulu yapanlar bizim için her şeyi düşünmüş, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Yeni okullarında ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklardan Hamza Pamuk da“Atatürk’ün bize armağan ettiği bu bayramda, bu okulda ilk kez 23 Nisan’ı kutlayacak olmaktan çok mutluyuz” dedi.

“BU BAYRAM YENİ BİR SAYFA”

Öğretmenler ise bu yılki 23 Nisan’ın çocuklar için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Sınıf öğretmeni Merve Nur Baykur, “Depremden sonra TOKİ konutları hızlı bir şekilde inşa edildiği için okulumuz da kısa sürede faaliyete geçti ve bu süreçte zorlanmadık. Bu bölgedeki çocuklarımızın ilk defa 23 Nisan kutlamaları oluyor. Bu da onlar için yeni bir sayfa” diye konuştu.