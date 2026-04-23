Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin öncelikli bilet satışları başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı.

Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 55 bin lira

Delux: 54 bin lira

Lux: 52 bin lira

Classic: 50 bin lira

1. Kategori: 35 bin lira

2. Kategori: 30 bin lira

3. Kategori: 27 bin 500 lira

4. Kategori: 25 bin lira

5. Kategori: 22 bin 500 lira

6. Kategori: 20 bin lira

7. Kategori: 19 bin lira

8. Kategori: 12 bin lira

9. Kategori: 10 bin lira

10. Kategori: 2 bin 750 lira

11. Kategori: 2 bin 500 lira

