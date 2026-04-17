Konut satışları Mart'ta yüzde 2,1 azaldı

TÜİK verilerine göre konut satışları Mart 2026’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 oldu. İlk el konut satışları 35 bin 725 ile yüzde 1,3 artarken, ikinci el satışlar 77 bin 642 ile yüzde 3,6 geriledi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5, ikinci el konutların payı yüzde 68,5 olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Konut satışlarında finansman kaynaklı işlemler öne çıktı. İpotekli konut satışları Mart ayında yüzde 35,9 artarak 25 bin 978’e yükseldi. Aynı dönemde diğer satış türleri yüzde 9,6 düşüşle 87 bin 389 oldu. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 22,9’a ulaştı.

İLK ÇEYREKTE SINIRLI DÜŞÜŞ

Ocak-Mart döneminde toplam konut satışları 349 bin 396 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüşe işaret etti. Aynı dönemde ipotekli satışlar yüzde 31,5 artarken, diğer satışlar yüzde 6,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satışlarında zayıf görünüm devam etti. İlk el satışlar yıllık bazda yüzde 1,8, ikinci el satışlar yüzde 6,2 geriledi. Aylık bazda ise ilk el satışlarda yüzde 9,6, ikinci el satışlarda yüzde 5,5 düşüş kaydedildi.

YABANCIYA SATIŞTA GERİLEME

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında yüzde 20 azalarak bin 353 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,2 seviyesinde kaldı. En fazla satış 229 konut ile Rusya vatandaşlarına yapılırken, İran ve Almanya vatandaşları listede yer aldı.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Mart ayında iş yeri satışları da geriledi. Toplam satışlar yüzde 10,5 azalarak 13 bin 499 oldu. İlk el iş yeri satışları yüzde 5,4, ikinci el satışlar yüzde 12,3 düşüş gösterdi. Buna karşın ipotekli iş yeri satışları yüzde 60,1 artarak 698’e yükseldi.