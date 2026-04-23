İran'a kara harekâtı neden rafa kalktı? İşte kritik nedenler

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert söylemler ve olası kara harekâtı planlarının ardından sürpriz bir şekilde süresiz ateşkes ilan etti. Uzmanlara göre İran’ın coğrafi, askeri ve toplumsal direnci, ABD’nin beklentilerini boşa çıkardı. Balistik füze kapasitesi, bölgedeki milis güçler ve halkın rejim etrafında kenetlenmesi, olası bir işgalin yüksek risk taşımasına neden oldu. Bu tablo, Washington’un askeri seçenekten geri adım atmasında etkili oldu.

Trump’ın İran’a yönelik sert söylemleri, kara harekâtı imaları ve tehditleri kısa sürede yerini diplomatik bir adıma bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süresiz ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

Uzmanlara göre bu ani değişimde sahadaki gerçekler belirleyici oldu. Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran’a yönelik askeri seçeneğin beklenen sonucu vermeyeceğinin görüldüğünü belirterek, “İran farklı bir coğrafya. ABD’nin daha önce baskı uyguladığı bölgelere benzemiyor. Buradaki şiddet, halkın kendi yönetimi etrafında birleşmesine neden oluyor.” dedi.

Dr. Fatma Yeşilkuş’a göre, ABD ve İsrail tarafında İran’ın kısa sürede çökeceğine dair bir beklenti vardı. Ancak bu öngörü gerçekleşmedi. Yeşilkuş, “İçeriden ve dışarıdan baskıyla İran’ın hızlı şekilde zayıflayacağı düşünülüyordu. Fakat bu olmadı. Aksine, rejim karşıtları bile ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası yönetim etrafında daha fazla kenetlendi.” ifadelerini kullandı.

İran’ın balistik füze kapasitesi ve bölgedeki milis gücünün de olası bir kara harekâtını riskli hale getirdiği değerlendiriliyor. Yeşilkuş, ABD’nin Irak ve Afganistan tecrübelerini hatırlatarak, olası bir işgalin “yeni bir Vietnam sendromu”na dönüşme ihtimaline dikkat çekti.Bölgede Hark Adası üzerinden bir askeri senaryo ihtimalinin de tartışıldığını belirten Yeşilkuş, “Ancak İran’ın ne Venezuela gibi kolay baskılanabilir bir ülke olmadığı ne de askeri kapasitesinin küçümsenebileceği anlaşıldı. Devrim Muhafızları ve diğer güçlerin verebileceği karşılık, Washington’un hesaplarını değiştirdi.” dedi.