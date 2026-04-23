Faili meçhul dosya kalmayacak! Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 başkanlık kuruldu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kuruldu. Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasında birimler arası koordinasyonun da daha güçlü sağlanması hedeflenirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Faili meçhul dosyalar, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesiyle mercek altına alınmaya başladı.

Bakan Gürlek öncülüğünde 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması derinleştirilmiş, gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştirilmişti.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Gürlek ayrıca Rabia Naz Vatan ve Rojin Kabaiş dosyalarının da incelendiğini söylemişti.

Bunlarla birlikte Adalet Bakanlığı, ceza adalet sisteminin daha etkin, hızlı ve koordineli işlemesini sağlamak amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü teşkilat yapısında önemli bir düzenlemeye gitti.

7 DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Bu kapsamda, Genel Müdürlük altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kuruldu.

Yeni kurulan bu daire başkanlıklarından biri olan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, özellikle faili meçhul kalan soruşturmalarda Cumhuriyet savcılıkları ve ilgili soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak.

BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Bu birim, dosyaların daha sistematik takip edilmesine, bilgi paylaşımının güçlendirilmesine, birimler arasındaki koordinasyonun daha güçlü sağlanmasını ve soruşturmaların etkinliğinin artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Yeni Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine kısa sürede başlaması bekleniyor.

"FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR İÇİN KURUMSAL KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Bakan Gürlek konuyla ilgili açıklamasını ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptı.

Gürlek açıklamasında şu sözleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz.

'Gülistan Doku soruşturması' gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz.

"GENİŞ BİR ALANDA İHTİSASLAŞMAYI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz.

"7 YENİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK"

Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk:

Adli Emanet Daire Başkanlığı Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı Terör Suçları Daire Başkanlığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.