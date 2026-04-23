Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya çocuklarına barış ve mutluluk dolu bir hayat temenni ederek, "Tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bu özel günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Duygusal anlar yaşanan kabulün ardından Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı düzenlendi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARI UNUTMADI

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada heyecanını paylaştığı çocuklara hitap etti.

Savaş ve çatışma içindeki Filistinli ve Lübnanlı çocukların selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çocuklara barış dolu bir hayat temennisinde bulundu.

Savaşın gölgesinde hayata tutunmaya çalışan, çocukluğun tüm neşesinden uzak yaşamaya mahkum bırakılan çocukları unutmayan Erdoğan, "Bu savaşların bedelini ise genelde masum çocuklar ödüyor." dedi.

"SAVAŞIN YÜKÜNÜ TAŞIYAN FİLİSTİNLİ VE LÜBNANLI ÇOCUKLARA SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anan Erdoğan, ayrıca şu sözleri kullandı:

Barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

23 Nisan Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devlet büyüklerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Ümidin, baharın, mutluluğun müjdesi ile dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum.

Gelecek çocukların teması ile bu yıl 48. düzenlenen şenliklerin kendi evlatlarımızın yanı sıra aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafir için de hayırlı olmasını diliyorum.

"CUMHURİYET VE DEMOKRASİYE EN İYİ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAĞINIZA İNANIYORUZ"

23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı da milli egemenlik bayramı olmasıdır. Meclis'imizin açılış günüdür.

Bu günün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.

Siz çocuklara bırakacağımız miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz.

"SAVAŞLARIN BEDELİNİ MASUM ÇOCUKLAR ÖDÜYOR"

Savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır.

Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor.

Bu savaşların bedelini ise genelde masum çocuklar ödüyor.

"TÜRKİYE OLARAK BÜTÜN BU ACILARI KALBİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun bütün bu acıları hüzünleri kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz.

Sadece bununla kalmıyor acıları dindirmek çatışmaları durdurmak çocukların gözyaşlarını dindirmek için gayret ediyoruz.

Bütün çocuklar bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin en güzel eğitimi alsın istiyoruz.

Biz çocuklar korkmadan uykuya dalsın bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz.

Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak Asya'dan Afrika'ya tüm çocuklar için işitiyoruz.

"SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİMİZİ VE ÖĞRETMENİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Bu düşüncelerle geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve Ayla öğretmenimizi rahmetle yad ediyor acılı ailelerine sabır tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Rabbim hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmasın diyorum.

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kere daha tebrik ederken ailelerinize ve arkadaşlarınıza bizlerden kucak dolusu selam götürmenizi siz çocuklarımızdan rica ediyorum

Yolunuz bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların oldun.