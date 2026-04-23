BIST 14.335
DOLAR 44,92
EURO 52,59
ALTIN 6.788,19
HABER /  SPOR

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Hyeon-gyu Oh ile 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken Alanyaspor turnuvaya veda etti.

Beşiktaş yarı final mücadelesinde Konyaspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş 3 - 0 Alanyaspor

90'Son düdük geldi ve maçı 3-0 kazanan Beşiktaş yarı finale yükseldi.

85'GOL! Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golüyle skoru 3-0 yaptı. Rashica sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Orkun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

83'GOL! Beşiktaş, Oh'un golüyle skoru 2-0 yaptı. Ertuğrul'un hızlı kullandığı kale vuruşunda top Olaitan'a çarptı. Olaitan pasını Oh'a verdi. Oh da topu boş kaleye gönderdi.

80'Rashica sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

52'El Bilal'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

46'İkinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

34'Ceza sahasının sağında topla buluşan Oh'un vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

32'Olaitan sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Oh'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

26'Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Rıdvan uzak mesafeden kaleyi düşündü. Rıdvan'ın şutunda top auta gitti.

17'GOL! Beşiktaş, El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti. Murillo sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Ceza sahasında El Bilal'in vuruşunda top ağlara gitti.

10'Hadergjonaj sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanına ortaladı. Ceza sahasında Ümit'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

5'Beşiktaş bu dakikalarda tüm hatlarıyla rakip yarı alanda.

3'Janvier sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma kafayla karşıladı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı

Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Toure, Cerny, Oh.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Fatih, İbrahim, Ümit, Maestro, Hadergjonaj. 

İlgili Haberler
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
ÖNCEKİ HABERLER
Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
Kayseri '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi
DEM Parti’den Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'ye: Masa sağlam mı
Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi
Burhanettin Duran: Çocuk sesi insanlığın umududur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi ile tabi ki görüşeceğiz
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert tepki
Külliye’de gözyaşları sel oldu! Erdoğan'ı ağlatan şiir...
Faili meçhul dosya kalmayacak! Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 başkanlık kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Manavgat soruşturmasında rüşvetin detayları dosyaya girdi! Rüşvet yoksa iskan yok
