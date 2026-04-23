İran basını: Tahran'da hava savunma sistemi çalıştı

İran resmi Mehr haber ajansının aktardığı bilgilere göre, başkent semalarında hava savunma sistemi "düşman" olarak tanımlanan hedeflere yönelik atış yaptı.
Öte yandan, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini söyledi.
ABD'li bir yetkili ise İran'la ateşkesin bozulmadığını bildirdi.