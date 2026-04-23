Gökyüzünden dolar yağdı, halk birbirini ezdi! 5 milyon dolarlık uçak kazası ortalığı karıştırdı
Paraguay’da güvenlik şirketi Prosegur’a ait milyonlarca dolar nakit taşıyan uçağın düşmesi, bölgede büyük bir kaosa neden oldu. Kazadan sonra uçağın enkazı yanarken, yaklaşık 50 kişinin olay yerine akın ederek etrafa saçılan banknotları yağmaladığı iddia edildi.
Paraguay'ın Minga Guazu bölgesinde meydana gelen kazada, Ciudad del Este'den başkent Asuncion'a yaklaşık 5 milyon ABD doları ve milyonlarca Brezilya Reali taşıyan Cessna 402 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.
15 dakikada paralar yok oldu
Kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması için geçen 15 dakikalık sürede, yaklaşık 50 yerlinin enkaz alanına girdiği ve etrafa saçılan paraları ceplerine doldurarak kaçtığı belirtildi.
Müfettişler, yaklaşık 1,3 milyon ABD doları ve 4 milyon Brezilya Realinin hala kayıp olduğunu tahmin ediyor.