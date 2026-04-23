Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Partiler raporlarını verdiler, artık yetkinin Meclis'te olması lazım." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Partiler raporlarını verdiler, artık yetkinin Meclis'te olması lazım." dedi.

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayaküstü gerçekleştirdiği samimi sohbette futbol da konuşulurken, ikilinin neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

"BEREKETTEN RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR"

Gazetecilerin dışarıdaki sağanak yağışı hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bereketten rahatsız olanlar olabilir ama biz yola devam ediyoruz," açıklamasında bulundu. Bu sözler, resepsiyonun en çok konuşulan ve siyasi mesaj içeren anı olarak kayıtlara geçti.