Sergen Yalçın hedeflerini açıkladı!

Türkiye Kupası'nda evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dev maç öncesi açıklamalar yaptı. Yalçın, bu sezon için hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yalçın, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ligdeki pozisyonumuz kupayı ön plana çıkarıyor. Kupa bizim için çok değerli, Avrupa'ya çıkış yolumuz. O yüzden iyi hazırlandık. Kazanıp yarı finale geçmek, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla, ciddi bir taraftar kitlesi de var bugün, güzel bir gece geçirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz."

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK'

"Ndidi ve Emirhan da döndü ve eksiğimiz yok şu anda. Tamamen kupa üzerine planlarımızı yaptık. Sezonu kupa finali ile bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezona bakacağız. Şu anda önceliğimiz Türkiye Kupası. Beşiktaş camiası olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak."

'İKİ BÜYÜK CAMİA ELENDİ'

"İki büyük camia elendi, sürprizler oldu. Bu şunu gösteriyor; maçlar sahada oynanıyor, mücadeleyi sahada vermek lazım, savaşmak lazım, doğru oyunu oynamak lazım yoksa hüsran olabiliyor. Biz bunu yaşamamak için çok konsantreyiz. Umarım devam eden taraf biz oluruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
İran basını: Tahran'da hava savunma sistemi çalıştı
İran basını: Tahran'da hava savunma sistemi çalıştı
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
Kayseri '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi
Kayseri '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi
DEM Parti’den Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama
DEM Parti’den Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'ye: Masa sağlam mı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'ye: Masa sağlam mı
Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi
Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi
Burhanettin Duran: Çocuk sesi insanlığın umududur
Burhanettin Duran: Çocuk sesi insanlığın umududur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi ile tabi ki görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi ile tabi ki görüşeceğiz
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert tepki
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert tepki
Külliye’de gözyaşları sel oldu! Erdoğan'ı ağlatan şiir...
Külliye’de gözyaşları sel oldu! Erdoğan'ı ağlatan şiir...