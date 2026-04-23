BIST 14.335
DOLAR 44,92
EURO 52,60
ALTIN 6.786,80
HABER /  SPOR

Fatih Tekke'den Samsunspor maçı sonrası açıklama! 'Hasar aldık'

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u deplasmanda mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tekke, mücadelede çok fazla hasar aldıklarını ve oyuncuların durumuna bakacaklarını söyledi.

Abone ol

'Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor'u penaltılarda eleyip, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, turun çok değerli olduğunu söylerken, maçta hasar aldıklarını da dile getirdi.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım."

'OLUMLU VE OLUMSUZ'

"Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız."

'GALATASARAY ELENMESİNİ KİM DÜŞÜNEBİLİRDİ'

"Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz."

