Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın geleceği hakkında açıklama!

Trabzonspor'un Samsunspor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, 3 penaltı kurtaran Andre Onana için de konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Doğan, penaltılarda farkını ortaya koyan file bekçisi Andre Onana'nın geleceği hakkında da konuştu.

İşte 61 Saat'e konuşan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

"Gayet mutluyuz. Oyuncularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, önümüze bakacağız."

'ŞARTLAR OLUŞURSA ONANA'NIN KALMASINI İSTİYORUZ'

"Onana'nın zaten kariyeri belli. Biz kendisini seviyoruz. Daha önce de söylemiştim. Kendi kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz. Son karar Onana'nın olacak. Hep söylüyorum 3-4 yıllık bir planlamadan her zaman bahsediyoruz. Bu takıma inanılması lazım. Takıma destek olsunlar."