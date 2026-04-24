HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli Elektrikli Hızlı Tren fren testini geçti! Saatte 225 kilometre hıza ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin, dinamik fren testlerinin ikinci gününde, saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin, test süreçlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretiminin tamamlanmasının ardından, treni test sürüşleri için raylara indirdiklerini belirten Uraloğlu, dinamik yol testlerinin başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde önemli bir başarıya imza attıklarına dikkati çekerek, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz, testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek, mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Test süreçlerinin tamamlanmasıyla, hızlı trenin saatte 225 kilometre işletme hızıyla, Türkiye'nin hızlı tren hatlarında hizmet vereceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz, şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından, ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Elektrikli Hızlı Tren, dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Milli Elektrikli Hızlı Tren, dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Van ve Hatay sınırında uyuşturucu hap ele geçirildi
Van ve Hatay sınırında uyuşturucu hap ele geçirildi
17 yaşındaki Berkay'ın feci ölümü
17 yaşındaki Berkay'ın feci ölümü
4 ülkeden Orta Doğu'dan olası göç akınına karşı işbirliği kararı
4 ülkeden Orta Doğu'dan olası göç akınına karşı işbirliği kararı
Alanya'da denizde hortum
Alanya'da denizde hortum
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası
Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası
PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza
9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi
9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi
Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı
Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı
Akın Gürlek uyardı: Açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir
Akın Gürlek uyardı: Açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir