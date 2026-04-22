Müge Anlı'da şok kanıt! 3,5 yaşındaki Kübra Kuru’nun kaybındaki sır perdesi aralanıyor mu?
Müge Anlı’da 3,5 yaşındaki Kübra Kuru vakası kördüğüme döndü. Evlat edinen Bilal Kuru’nun, “Öz babası kaçırıp Almanya’da birine parayla sattı” ve “Yengem, eşarpla boğmaya çalıştı” şeklindeki tutarsız iddiaları şüphe uyandırdı. Bir tanığın, Kuru’nun çevresine “Kübra’yı ağabeyim kaçırdı” dediğini öne sürmesi ise gerilimi artırdı. Müge Anlı, Kuru’nun dilekçesinde hiçbir şüpheli ismi vermediğini ortaya çıkardı. İşte son bölümde yaşanan çarpıcı detaylar...
Kütahya’da 3,5 yaşındayken iz bırakmadan kaybolan ve 1993 doğumlu olan Kübra Kuru’nun dosyası, kız kardeşinin Müge Anlı’ya başvurmasıyla yeniden açıldı. 29 yıldır süregelen bu gizem dolu olayda, Kübra’yı evlat edinen Bilal Kuru’nun biyolojik babayı suçlayan iddiaları stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Henüz kesin bir sonuca ulaşılamasa da son bölümde paylaşılan çelişkili senaryolar ve ortaya çıkan yeni detaylar, minik Kübra’nın akıbetine dair soru işaretlerini iyice artırdı.
DİLEKÇEDE ŞÜPHELİ DURUM
Öte yandan Kübra’yı evlatlık alan Bilal Kuru’nun üst makamlara yazdığı dilekçede çelişkili ifadeler kullandığı öğrenildi. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı resmi belgeler ve tanık beyanları sonrası şüphe okları Bilal Kuru’ya çevrildi.
Kuru’nun kaybolma olayının ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na dilekçeler gönderdiği, dilekçede komşusu Fatma Aşar, Kübra’nın biyolojik babası ve kardeşlerini suçladığı görüldü.
AĞABEYİNİ YAZMAMIŞ
Bilal Kuru’nun daha önce şüphelendiğini açıkladığı öz abisi Ahmet Gümüş’ün ismini geçirmediği ortaya çıktı. Müge Anlı bu detaya “En çok ağabeyinden şüpheleniyorsun neden onu dilekçede yazıp devletin radarına sokmadın?” diyerek tepki gösterdi.