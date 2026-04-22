Müge Anlı'da şok kanıt! 3,5 yaşındaki Kübra Kuru’nun kaybındaki sır perdesi aralanıyor mu?

Kütahya’da 3,5 yaşındayken iz bırakmadan kaybolan ve 1993 doğumlu olan Kübra Kuru’nun dosyası, kız kardeşinin Müge Anlı’ya başvurmasıyla yeniden açıldı. 29 yıldır süregelen bu gizem dolu olayda, Kübra’yı evlat edinen Bilal Kuru’nun biyolojik babayı suçlayan iddiaları stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Henüz kesin bir sonuca ulaşılamasa da son bölümde paylaşılan çelişkili senaryolar ve ortaya çıkan yeni detaylar, minik Kübra’nın akıbetine dair soru işaretlerini iyice artırdı.