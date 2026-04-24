CHP’lilerin 23 Nisan protestosuna Can Ataklı’dan skandal yorum

Gaziantep’te 23 Nisan kutlamalarında çocukların mehter marşı eşliğindeki gösterisi sırasında CHP’lilerin sırtlarını dönmesi tartışma yaratırken, gazeteci Can Ataklı’dan skandal açıklamalar geldi.

Gaziantep’te 23 Nisan kutlamalarında çocukların mehter marşı eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri sırasında CHP’lilerin sırtlarını dönmesi tartışma yaratırken, gazeteci Can Ataklı’dan skandal bir açıklama geldi. Ataklı, söz konusu protestoyu savunarak tepki çeken ifadeler kullandı.

Ataklı açıklamalarında, “Gayet normaldi kardeşim. Cumhuriyet ilan edilmiş, Meclis kurulmuş, milli mücadelenin meşalesi yakılmış. Sen o günü kutlarken bütün müzikleri, dansları yasaklayacaksın, sonra mehter çalacaksın. Mehter neyi andırıyor? Sarayı, padişahlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümü mehterle mi kutlanır?” ifadelerini kullandı. Mehterin Osmanlı’yı temsil ettiğini savunan Ataklı, “Mehter Türk’ün değil Osmanlı’nın. Osmanlı Türk tanımını hiç kullanmadı, Türkler ikinci sınıf tebaa muamelesi görüyordu” sözleriyle tartışmayı daha da alevlendirdi.

Çocukların yer aldığı bir bayram etkinliğinde sergilenen protestoyu meşru gören bu açıklamalar, kamuoyunda büyük tepki toplarken, Ataklı’nın ifadelerinin milli değerler ve 23 Nisan’ın anlamına yönelik sert bir çıkış olduğu değerlendirildi.

