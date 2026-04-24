Putin ne yapmaya çalışıyor? 1915 olayları için provokatif açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1915 olaylarını 'Ermeni halkına yönelik soykırım' ifadelerini kullanarak sözde soykırım yalanına ortak olarak provokatif bir açıklamada bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermeni halkına yönelik sözde 'soykırım' benzeri barbarlıkların tekrarlanmaması için uluslararası toplumun güçlerini birleştirmesi gerektiğini' söyledi.

PROVOKATİF AÇIKLAMA

Putin, Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan ve sözde soykırımın anma etkinliklerine katılanlara gönderdiği tek taraflı provokatif mesajda Ermeni halkına yönelik sözde 'soykırım'ın dini düşmanlığın körüklenmesinin, milliyetçiliğin ve yabancı düşmanlığının nelere yol açtığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Putin, o yıllardaki zulüm ve baskıların birçok nesil için kapanmayan bir yara haline geldiğini iddia ederken yaşanan felaketin halkı birleştirdiğini söyledi.

Mesajda, Rusya’nın bu konudaki tutumunun her zaman değişmeden kaldığı ve daha Mayıs 1915’te Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın ortak deklarasyonunda Ermeni halkına yönelik şiddetin insanlığa ve medeniyete karşı bir suç olarak kınandığı, ayrıca 14 Nisan 1995 tarihli Rusya Devlet Duması açıklamasında da bu yaklaşımın yer aldığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı, Ermenilerin bundan sonra da ulusal kimliklerini, kültürlerini, dillerini, özgürlüklerini ve manevi değerlerini koruyacaklarına inandığını dile getirdi.

“Dost Ermeni halkına refah, huzur ve en iyi dileklerimi sunuyorum,” ifadeleri de mesajda yer aldı.

