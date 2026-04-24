Paşinyan'dan gözü Türkiye'de olan Ermenilere mesaj: Ermenistan'dan başka vatan aramayın

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 Olayları'na ilişkin açıklamasında, vatandaşlarının ülkenin uluslararası alanda tanınan topraklarının dışında bir "vatan arayışında olmaması" gerektiğini bildirdi.

Abone ol

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in Başbakanlığa dayandırdığı haberine göre Paşinyan, 1915 Olayları'na ilişkin videolu mesaj yayımladı.

"ERMENİSTAN HARİCİNDE VATAN ARAMAYIN"

Buna göre Paşinyan, Ermeni halkının "bir devletinin ve bir barışının" olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarının uluslararası alanda tanınan 29 bin 743 kilometrekarelik Ermenistan toprakları haricinde bir "vatan arayışında olmaması" gerektiğini ifade etti.

Söz konusu büyüklükteki toprağın, Ermeni halkının "refahı, gelişmesi ve iyiliği" için küçük bir alan olmadığını belirten Paşinyan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, yerleşim yerlerimizin onlarcası boş ve genel olarak devletimiz nüfus bakımından yetersiz. Bunun sebebi, barış eksikliği ve vatanın devlet, kimliğin devlet, güvenliğin devlet olduğu bilincinin eksikliğidir; uluslararası alanda tanınmış topraklarıyla birlikte, bu bilinç temelinde Ermeni halkı göç ve sürgün mantığından uzaklaşmalıdır."

"KOMŞULARLA İYİ GEÇİNMEK ŞART" MESAJI

Paşinyan, Ermenistan topraklarının, mevcut haliyle 5-10 milyon Ermeni vatandaş için yeterli bir yerleşim alanı sağlayacağını vurgulayarak, Singapur'un Ermenistan'a göre daha küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu ancak 5,5 milyon kişinin orada yaşayabildiğini kaydetti.

Barış ve güvenliğin, "her şeyden önce komşularla düzenlenmiş ilişkilerden ve birbirlerinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, sınırlarının dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını tanımaktan" geçtiğini belirten Paşinyan, "kayıp vatanın geri alınması, tarihi sınırların yeniden tesisi ve adaletin iadesi çağrısı yapılmasının" sonunda Ermenistan'ın yıkılmasıyla sonuçlanabilecek bir söyleme yol açabileceğinin altını çizdi.

Paşinyan, "Nihayet bu tuzaktan kurtulduk ve Ermenistan'ı tekrar bu yöne götürme girişimleri, devletimiz ve halkımız için darağacına davettir." ifadelerini kullandı.

24 NİSAN TARİHİNDE NE OLDU?

Ermeni tedhiş örgütleri, Harb-i Umumi (Birinci Dünya Savaşı) başlangıcında Rus Çarlığı'nın güdümünde Ermeni alaylarının oluşuma katılıp Doğu Anadolu'daki "Ermeni olmayan" unsurlar üzerinde terör estirmeye başlayınca, Ermeni tehciribir zorunluluk olarak ortaya çıktı.

Kararın ilk işareti sayılan, Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın 2 Mayıs 1915’te Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya gönderdiği yazıda şu ifadeler yer almıştır:

Van Gölü etrafında ve Van vilayetince bilhassa ma’lûm olacak mevâki’-i muayyenedeki Ermeniler isyan ve ihtilâl için daimî bir ocak halindedirler. Bu halkın oradan kaldırılarak isyan yuvasının dağılması fikrindeyim. Üçüncü Ordunun verdiği malûmata nazaran Ruslar 7 Nisan’da (20 Nisan 1915) hududları dâhilindeki Müslüman ahâliyi çıplak bir halde hududumuz dâhiline sürdüler. Hem buna mukabele-i bilmisil olmak ve aynı zamanda yukarıda söylediğim maksadı hâsıl etmek üzere, ya merkum Ermenileri ve ailelerini Rusya hududu dâhiline sürmek, yahut merkum Ermenileri ve âilelerini Anadolu dâhiline muhtelif yerlere dağıtmak lâzımdır. Bu iki şıktan münâsibinin intihabı ile icrasını rica ederim. Bir mahzur yoksa ussat ailelerini isyan merkezlerini hudud hâricine sürmeyi ve onların yerine hudud hâricinden gelen İslâm halkı yerleştirmeyi tercih ederim.

Devrin Osmanlı yönetimi 24 Nisan 1915'te Ermeni komitelerinin hepsini kapatma kararı alarak 235 önderini tutukladı. İstanbul'daki 610 komitecinin çoğu yakalanamamıştı. Tutuklananların bir kısmı Ayaş ve Çankırı'ya sevk edilmiş, yabancı ülke vatandaşı olduğu anlaşılan Ermeniler ise sınır dışı edilmişti. Bu tarih, 27 Mayıs 1915'te alınan tehcir kararının ön adımı sayılarak belirli siyasi çevrelerin ve Ermeni diasporasının sözde soykırımın başlangıcı ve sembolü olarak kabul görmektedir.

Dahiliye Nazırı Talât Paşa’nın sahada icra ettiği tehcir doğrudan doğruya cephelerin güvenini sarsacak bölgelerde uygulanmıştır. Bunlardan birincisi Kafkas ve İran cephesinin geri bölgesini oluşturan Erzurum, Van ve Bitlis dolaylarıdır. İkincisi ise, Sina cephesi gerilerini oluşturan Mersin-İskenderun bölgeleridir. Ermenilerin bu bölgelerde düşmanla iş birliği yaptığı ve bir çıkarma hareketini kolaylaştıracak faaliyetler içinde bulundukları tespit edilmişti. Daha sonra bu uygulama isyan çıkaran, düşmanla iş birliği yapan ve Ermeni komitacılarına yataklık eden diğer vilayetlerdeki Ermenilere de teşmil edildi. Başlangıçta Katolik ve Protestan Ermeniler tehcir dışı bırakıldıkları hâlde, daha sonra bunlardan zararlı faaliyetleri görülenler de sevke tâbi tutuldu.