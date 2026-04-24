Ünlü menajer duyurdu! Victor Osimhen için 100 milyon euro

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için çıkan Real Madrid iddiaları sonrası flaş bir açıklama geldi. FIFA Menajeri Mithat Halis, yıldız oyuncu hakkında gündem olacak sözler sarf etti.

Victor Osimhen için her geçen gün Real Madrid iddiaları güçleniyor. FIFA Menajeri Mithat Halis, golcü oyuncu için çıkan Real Madrid iddialarıyla ilgili Özgür Sancar'ın YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Mithat Halis'in o sözleri:

'VICTOR OSIMHEN 100 MİLYON EURO BARAJINI GEÇER'

"Osimhen'in transfer çok gerçekçi. 100 milyon euro barajını da geçer. Real Madrid ya da Barcelona olur. Birisi Lewandowski'den vazgeçiyor. Bir tanesinin santraforu yok. Real Madrid'in Benzema'dan itibaren santraforu yok. Mbappe ve Vinicius'u santrafor oynatmak zorunda kalıyorlar. Osimhen'i aldıkları zaman Mbappe ve Vinicius gerçek yerlerinde, kanat forveti olarak oynarlar ve daha verimli olurlar. Victor Osimhen, Real Madrid için çok işlevsel bir oyuncu olur."