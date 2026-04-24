ABD'nin Dünya Kupası teklifine İtalya'dan yanıt: Utanç verici...

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli bir temsilcisinin gündeme getirdiği 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılması önerisiyle ilgili, "Bunu utanç verici buluyorum. Ben olsam utanırdım." dedi.

Politico haber sitesinde yer alan habere göre, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giorgetti konuyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Giorgetti, "Donald Trump’ın özel temsilcisinin bunu talep ettiğine dair haberi okudum. Bunu utanç verici buluyorum. Ben olsam utanırdım." diye konuştu.

"Futbol siyasetçilere değil, halka ait"

Öte yandan, İran’ın Roma Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün yaptığı açıklamada, ABD’yi İran’ı Dünya Kupası’ndan dışlamaya çalışmakla eleştirdi.

Futbolun siyasetçilere değil halka ait olduğu belirtilen açıklamada, bu girişimin "İranlı 11 gencin sahadaki varlığından korkan ABD’nin ahlaki iflasını" gösterdiği ifade edildi.

Tartışma yaratan öneri Trump’ın İtalyan asıllı danışmanından gelmişti

Financial Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'nın katılmasını önermişti.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılması önerisini "uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.