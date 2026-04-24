Çin'in amacı ne? Altın ve gümüşlerin hepsini topluyor!

Çin, daha önce hiç görülmemiş bir hızla altın ve gümüş stoklamaya başladı. Bu stoklama çalışmalarıyla Çin'in gümüş ithalatı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 78 artarken, altın ithalatı ise en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel makro trendlere odaklanan Kobeissi Letter, yayımladığı son analizde Çin’in hem gümüş hem de altın piyasasında eşine az rastlanır bir talep dönemi yaşadığını ortaya koydu.

Bloomberg ve Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine dayandırılan analize göre, Mart 2026 itibarıyla gümüş ithalatı yüzde 78 artışla rekor kırarken; altın tarafında da hem merkez bankası hem de perakende düzeyinde alımlar ivme kazandı.

GÜMÜŞ İTHALATI REKOR KIRDI

Çin'in gümüş ithalatı mart ayında 836 tona ulaşarak tarihi bir eşiği aşarken, yıl başından bu yana toplam ithalat miktarı 1.626 ton olarak kaydedildi. Bu rakam, son 10 yılın mevsimsel ortalamasının yüzde 173 üzerinde bir talebe işaret ediyor.

2 ANA SEBEBİ VAR

Analistler, bu devasa artışın arkasında iki ana neden görüyor: Bireysel yatırımcıların altından daha ucuz olan külçe gümüşe yönelmesi ve güneş enerjisi sektöründe ihracat vergisi indirimlerinin kaldırılacak olması. Küresel gümüş arzının yüzde 20’sini tüketen güneş enerjisi üreticileri, vergi muafiyeti sona ermeden önce alımlarını hızlandırdı.

ALTIN İTHALATI SON 2 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Altın piyasasında da benzer bir alım hikayesi görünüyor. Mart ayında 162 ton altın ithal eden Çin, son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Çin Merkez Bankası ise martta gerçekleştirdiği 5 tonluk alımla birlikte, Şubat 2025'ten bu yana en yüksek aylık alımını yaptı ve üst üste 17. ayda da rezervlerini artırdı. Ülkenin toplam resmi altın rezervleri böylece 2.313 tonla rekor seviyeyi gördü. Yıl başından bu yana gerçekleşen toplam altın ithalatı ise 365 tona ulaştı.

KAYNAK: BORSANİNGÜNDEMİ