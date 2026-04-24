Trakya bölgesinde kurban nedeniyle şap önlemi! Hayvan giremeyecek...

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, illerde vali veya vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakam başkanlığında Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

TRAKYA’YA KURBANLIK HAYVAN YASAĞI

Şap hastalığıyla mücadele kapsamında Trakya bölgesine kurbanlık hayvan sevki yasaklandı. Kurban satış yerleri İstanbul’da Kurban Bayramı’ndan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

KESİM YERLERİ VE STANDARTLAR

Komisyonlar, ihtiyacı karşılayacak sayıda kurban satış ve kesim yeri oluşturacak. Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, su biriktirmeyen, yeterince aydınlatma ve havalandırması olan mekanlardan seçilecek. Kesimlerde “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı Kurs Bitirme Belgesi” olanlar görevlendirilecek.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE KURBAN KESİM ELEMANI EĞİTİMİ

Halk Eğitim Merkezleri’nde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu” düzenlenecek. Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı Kurs Bitirme Belgesi” ile “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendirilecek. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak ve randevu sistemi uygulanacak.

KURBANLIK HAYVANLARDA YAŞ ŞARTI

Kurbanlık hayvanın yaşı kameri yıla göre belirlenecek. Deve için 5 yaş, sığır ve manda için 2 yaş, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyunlarda semizlik ve gösteriş şartıyla 6 aylık olanlar da kurban edilebilecek. Kurban olması dinen sakıncalı hayvanlar satış yerlerine getirilemeyecek.

CEZALAR NETLEŞTİ

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak. Çevre Kanunu’na aykırı hareket edenlere 8.687 TL, atıkları toprağa gömen tesislere 839.122 TL (konutlarda 20.842 TL), hayvanların sağlık ve barınma şartlarına uymayanlara 4.344 TL, hayvanlara kötü davrananlara ise hayvan başına 13.033 TL ceza kesilecek.